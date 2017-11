Kõik tundus kohtusaalis selge olevat: oli tapetu, kuulihaav rinnus, olid taparelv ja selle omanik, kes lamas tapetu peal… Joomakaaslase tapmise toimepanekut aga prokuratuur piisavalt tõestada ei suutnud, leiab Tallinna ringkonnakohus ja vabastab 426 päeva vahi all viibinud endise politsei-kiirreageerija Rando Hõlpuse. Prokuratuur kaebab otsuse Riigikohtusse.

Eesti advokaadid on korduvalt väljendanud veendumust, et vaatamata kõigile jõupingutustele õnnestub neil haruharva esimese astme kohtus võidurõõmu maitsta. Kaitsjate sõnul on süüdistatava õigeksmõistmine maakohtus pigem erand ja kohtulahendite enamik tugevasti süüdistust esindava prokuratuuri poole kaldu. Nii ei jää advokaatidel tihtipeale muud üle, kui oma ametialane meisterlikkus apellatsioonikohtus proovile panna, rääkimata kliendi huvide ja õiguste eest seismisest, milleks nad ju kutsutud ja seatud ongi.

Kevadel arutati Harju maakohtus mitme kuu jooksul endisele politsei kiirreageerijale Rando Hõlpusele (30) esitatud tapmissüüdistust. Põhja ringkonnaprokuratuuris valminud süüdistuse järgi tappis Rando 23. septembril 2016 oma kodumaja koridoris Majaka tänaval teenistusrelvaga Walther juhututtava Jaanuse (41), kellega oli kohtunud samal päeval kodu lähedal baaris.

Märtsis alanud kohtulik uurimine oli pikk ja põhjalik. Rando talle esitatud tapmissüüdistust omaks ei võta ja keeldus kohtus ütluste andmisest. Kohtualune pidas juhtunut traagiliseks õnnetuseks, kuid mis sel saatuslikul õhtul täpselt juhtus, ta ei mäleta. Kohtus kuulati üle hulk tunnistajaid: majaelanikke, politseinikke, tapetu sugulasi, eksperte ja asjatundjaid. Süüdistus tundus olema igati vettpidav ja veenvalt tõendatud, kuid ka kaitsjate töö oli põhjalik ja professionaalne.