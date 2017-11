Eesti kõige olulisem seadus – Eesti Vabariigi Põhiseadus – ütleb selge sõnaga, et kedagi ei tohi ilma kohtu loata vahi all pidada kauem kui 48 tundi, ent nüüd selgub, et tulenevalt Viru ringkonnakohtu praktikast see enam ei kehti.

Vähemasti ei kehti see Rakvere kohtumajas ja Rakvere politsei arestikambris, kus poevarguselt kinni nabitud sarivaras Jaak kahe ööpäeva möödudes kella pealt enda vabastamist nõudis, kuid selle jutuga pehmelt öeldes pikalt saadeti.

Eeluurimisvanglast saadetud kirjas märgib Jaak, et Rakvere politsei pidas ta mitmes varguses kahtlustatavana kinni 6. septembril kell 14.20. Sellest kellaajast hakkab tiksuma ka 48 tundi, mille jooksul peab politsei taotlema kohtult luba kahtlustatav pikemaks ajaks vahi alla võtta ja kohus selle loa siis andma või mitte.

„8. septembril toimetati mind Rakvere kohtumajja, kus kell 13.00 toimus prokuratuuri poolt esitatud vahistamistaotluse läbivaatamine,“ kirjutab Jaak. Seni on veel kõik korras, kuid kohus andis teada, et otsus kuulutatakse välja kell 15.30. Jaak viidi otsust ootama tagasi arestimajja, kus kell tiksuski 48 tundi täis. „Nõudsin Rakvere arestimajas enda vabandamist, kuid mind ei vabastatud,“ kurdab ta. Kohus avalikustas tema vahistamismääruse tund ja kümme minutit hiljem.