Küllaltki vastuoluline päev. Sinu isiklikud soovid ja perekondlikud või ühiskondlikud huvid on vastandlikud, emotsioonid võivad välja lüüa.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Üritad edasi pürgida ja tahad teistest parem olla. Su pingutusi võib kroonida edu, aga ainult juhul, kui keskendud sellele, et ise tubli olla ega suhtu kaaslastesse kui konkurentidesse.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sul on võimalusi silma paista, samas valitseb aga ka konfliktioht. Oled enesekeskne, kipud oma ideid peale suruma ja teiste mõtteid jõuliselt maha tegema.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Kindlasti tuleb täita möödapääsmatud kohustused, samas on vajalik, et saaksid piisavalt palju teha just seda, mis sulle rõõmu pakub, näiteks hobidega tegeleda ja lastega koos olla.

Neitsi

23. august – 22. september

Aeg sobib hästi õppimiseks, kusjuures vahet pole, kas õpid selleks, et arendada professionaalsust või oma huvidest lähtuvalt, uued teadmised on igal juhul väärtuslikud.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Pööra tähelepanu oma pereliikmetele, näita et armastad neid. On tähtis, et suudaksid lähedasi aktsepteerida ka siis, kui nende vaated elule sinu omadest sootuks erinevad.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Elutempo on küllalt kiire, on palju liikumist ja kohtumisi erinevate inimestega. Hoia silmad-kõrvad lahti, sinuni võib jõuda olulist ja tähenduslikku infot.

Ambur

22. november – 21. detsember

Materiaalsed väärtused on nüüd sulle ehk olulisemadki kui vaimne tegevus. Sa ei võta ette asju, mis sulle kasu ei too. Peas võib keerelda huvitavaid äriideid.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tasub teha tulevikuplaane, otsida teid eneseteostuseks. Väärtustad iseennast ja tunned vajadust minna edasi just enda vajadustest lähtuvalt.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tegutsed eeskätt emotsioonidest lähtuvalt, sinu tegevus võib aga kaaslastele veider paista. Võimalik, et sul on olulised asjad selgeks mõtlemata.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Oluline on olla teiste hulgas. Üksinda tegutsemine ei vii sind kuhugi, kui aga leiad õiged kaaslased, saavutad nendega koostööd tehes paljugi.

Sünnipäevalapsele