Sa ei tohi kõigel lihtsalt minna lasta, pead olema aktiivne ja tegutsema selle nimel, et arengud toimuks sulle vastuvõetavas suunas. Pead oma huvide eest võitlema.

Soodne aeg pikema õppe- või puhkereisi alustamiseks. Välismaalastega suhtlemine on ühtaegu nii põnev kui ka kasulik. Naissoost Kaljukitsel võib nüüd meestega vedada.

Ära lase end tagasilöökidest heidutada, võta neid pigem õppetunnina. Sa tead päris hästi, mida sa tahad. Su eesmärgid on realistlikud, ent nendeni jõudmiseks on vaja kõvasti tööd teha.

Tahad olla vaba, ise otsustada, mida ja millal teed, kus ja kellega käid. Inimestel, kes üritavad sulle mingeid piiranguid seada, on pea võimatu sinuga kontakti saada.

Sul on häid võimalusi äriasjade arendamiseks. Seejuures pole aga võimalik kindla peale välja minna, paratamatult peab riskima ja tegema julgeid muudatusi.

Tunned end nii vaimselt kui ka füüsiliselt suurepärases vormis olevat. Mõte liigub aktiivselt ja loogiliselt, suudad kiiresti välja mõelda plaani, mida on lihtne ka ellu viia.

Teed laiaulatuslikke plaane, märkamata seejuures pahatihti, et hindad oma võimeid ja võimalusi üksjagu üle. Sul on küll palju energiat, aga kipud seda ebaotstarbekalt raiskama.

Palju õnne, Ambur! Oled algaval aastal kuidagi rahutu. Elus on palju põnevat, mida tahaksid proovida. Süveneda on raske, kuna sul on pidevalt mitu tegevust korraga pooleli. Januned seikluste järele, valmistad hea meelega üllatusi ka kaasinimestele. Eelistad tegutseda pikalt planeerimata, hetkeimpulsi ajel.