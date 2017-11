Kui vanast kümne küünega kinni hoiad, on päev raske, ent kui oled kohanemisvõimeline ja võtad elu kui seiklust, võivad ootamatud sündmused sind õnnelikuks teha.

Eelistad tagasihoidlikult varju jääda ning mitte välja näidata, mida sa tegelikult mõtled ja tunned. Suudad oma käitumist kontrollida, ent sisemine pinge võib seejuures tugev olla.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kõige olulisem on suhtlemine ja koostöö. Kuitahes tubli ja tark sa ka poleks, vajad kedagi, kes annaks nõu ja toetaks, kellega saaks rõõme ja muresid jagada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tegutsemistahet ja jõudu on küllaga, aga kergelt ei tule miski – pead vaeva nägema ja võitlema, et oma eesmärkideni jõuda. Konfliktid on kerged tekkima.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sind valdab soov targemaks saada, ennast harida. Ent info, mis sinuni jõuab, võib olla vastukäiv – erinevad inimesed pooldavad erinevaid põhimõtteid ja teooriaid.

Neitsi

23. august – 22. september

Tasub võtta aega selleks, et endasse vaadata, mõtete ja tunnete sügavamaid põhjusi analüüsida. Ennast mõistes saad aru, milliseid oma elu aspekte oleks vaja uuendada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Raske on käskudele-keeldudele alluda, tahad tegutseda oma tahtmist mööda. Oled pigem lõbutsemise kui töö lainel, naudid hobidega tegelemist ja toredate inimeste seltskonda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Praegused mured ja rõõmud on seotud eelkõige kõige lähedasemate inimestega. Tahad rohkem kodus, pere keskel olla.

Ambur

22. november – 21. detsember

On ohtralt nii vaimset kui füüsilist energiat. Tööd ja vaeva sa ei pelga, tahad tegutseda ning mis peamine – su tegudel on ka konkreetsed tagajärjed. Saavutad kiirelt oma eesmärgid.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Selguda võivad mingid uued asjaolud, mistõttu mõni uks võib sulguda, mõni teine jälle avaneda. Sinu jaoks on esmatähtis oma kohustusi korralikult täita.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Võib tekkida suurepäraseid teenimisvõimalusi, ka võid olla ärilistel läbirääkimistel päris edukas, ent ootamatud sündmused võivad su plaanid pea peale pöörata.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tasub tõsiselt mõelda oma soovidele ja vajadustele, eesmärke püstitada ja nende poole liikuma hakata. Mine edasi sammhaaval, ära liigselt kiirusta.

Sünnipäevalapsele