Astroloog Maria Angel ennustab kosmilisi taevakehi vaadeldes, milline saab olema tänane päev. Vaata, mida tähed sulle lubavad!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Enesekindlus on üks edasiviivamaid omadusi, ent siiski mõõdukas koguses. On oht, et hindad oma võimeid üle või lähed üle piiri uskudes, et sinule on lubatud rohkem kui teistele.