Rahaasjad nõuavad tähelepanelikkust, hoolt ja püsivust. On oht, et kipud emotsioonide ajel suuri väljaminekuid tegema või – vastupidi – asjatult koonerdama.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kõik läheb kenasti, kui vaid suudad oma emotsioone kontrolli all hoida. Mis iganes su hinges ka ei toimuks, ürita enne kümneni lugeda, kui oma tundeid välja näitad.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Praegu toimuv on su varasemate tegude tagajärg. See annab vihjeid selleks, kuidas sul tuleb edasi tegutseda – juhul, kui praegune olukord on ebameeldiv, pead muutma iseennast.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sinu ootused partnerile on kõrged – tahad, et ta pidevalt kinnitaks, kui väga ta sind armastab. Isegi juhul, kui suhe väga hästi toimib, tundub sulle, et romantikat on liiga vähe.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui vähegi võimalik, eelistad lõbutsemist töö tegemisele. Paned oma välimusele päris suurt rõhku, võid iluteenustele või riiete ostmisele mõtlematult palju raha kulutada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sinu kõrvu jõuab huvitavat informatsiooni, mis paneb sind nii mõnelegi asjale või inimesele teise pilguga vaatama. Kuuldu ei pruugi sulatõsi olla ja selget pilti sa olukorrast ei saa.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Oled nüüd küllaltki tundlik ja tujukas. Vajad teiste emotsionaalset lähedust. Sul on raske taluda seda, kui pead oma kõige kallimast inimesest eemal olema.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sõnu, mis sa juba välja oled öelnud, ei saa tagasi võtta. Sinu valduses on küllalt väärtuslikku infot, mida õigetele inimestele rääkides ja valede eest varjates suudad nii mõndagi muuta.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Märkad pigem negatiivset kui positiivset ja võid tunda, et vanaviisi jätkata pole enam võimalik – sisetunne ütleb, et midagi tuleb väga põhjalikult muuta.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Su läheduses võib olla inimesi, kes käituvad sinuga kenasti vaid seetõttu, et tahavad sinult midagi saada. Nende soovitustest lähtumine toob sulle varem või hiljem pahandusi.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Enesekindlus kasvab, julged nüüd ette võtta ka asju, millega hakkama saamises sa varem kindel polnud. Kui julged õigetelt inimestelt abi küsida, avarduvad võimalused.

Sünnipäevalapsele