Endine Euroopa Kohtu kohtunik Uno Lõhmus leiab, et Eesti õigus ei vasta Euroopa Kohtu sõnastatud põhimõtetele, kuna Eesti on elektroonilise side andmete kogumisel läinud raskete kuritegudega võitlemisest kaugemale, kogudes andmeid massiliselt ka teiste rikkumiste tõendamiseks.

Advokaadibüroo Sorainen jurist Kätlin Sehver ja Tartu ülikooli Euroopa õiguse dotsent ja vandeadvokaat Carri Ginter kirjutasid esmaspäeval Eesti Päevalehes, et elektroonilise side seadus, mis kohustab sideteenuse osutajaid üldiselt ja vahet tegemata ühe aasta ulatuses säilitama kõigi kasutajate sideandmeid olenemata sellest, kas neil kasutajatel võib olla otsene või kaudne side raskete kuritegude, terrorismi või üldse õigusrikkumistega, on vastuolus Euroopa kohtu otsusega, mis ütleb, et andmete lauskogumine rikub inimeste põhiõigusi.

Selle asemel et piirduda ainult raskete kuritegudega, kasutatakse Eestis sideandmeid väärteomenetlustes, kalakaitses, turvateenuse osutamiseks vajaliku tegevusloa taotlemiseks, finantsinspektsiooni järelevalve tegemiseks, maksudega seotud süüteomenetluses ja täiesti tavaliste tsiviilõiguslike kindlustusvaidluste lahendamiseks, kirjutasid Ginter ja Sehver.

Nendega nõustub ka Lõhmus, kelle arvates ütles Euroopa Kohus selgelt välja, et kommunikatsiooni liiklus- ja asukohaandmete kogumine, säilitamine ja riigi asutustele kättesaadavaks tegemine kuulub Euroopa Liidu õiguse kohaldamisalasse ning nende küsimuste reguleerimisel tuleb arvestada Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigustega ja nende õiguste kohtupoolsete tõlgendustega. "Pole kaalukaid argumente selle toetuseks, et meie põhiseaduse järgi võiks põhiõiguste kaitse tase olla madalam Euroopa Liidu poolt kindlustatud kaitse tasemest," ütles Lõhmus.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.