Lauljanna ja viiuldaja Sandra Nurmsalu jagas Facebookis postitust, millega annab mõista, et tema pere elab ootusärevuses. Nimelt saab Nurmsalu peagi kolmanda lapse emaks.

Sandra Nurmsalu elukaaslane on ettevõtja Tarmo Kask, kellega tal on kaks last. 26. juulil 2010. aastal sündis neil tütar Crystal Ingrid ning 31. augustil 2015. aastal tütar Flora Lee.

Kas kolmas laps on poiss või tüdruk, jääb hetkel vaid kauni sinilille pildi järgi spekuleerida. Kas lillevalik paljastab ka, millal pisikest ilmale oodatakse? Teadupärast on ju sinilill üks esimesi taimi, mis kevadel õitseb.

Palju õnne ja vahvat ootusaega Sandrale ja Tarmole!