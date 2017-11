Suur osa Eesti katastriüksustest on moodustatud ajal, kui kasutati mõõtmisviise, mis praegu enam ei kehti. Seetõttu on Eestis tuhandeid hooneid, millest maatüki piir otse keskelt läbi jookseb.

Sellega, kas maatüki piirid looduses ka katastriandmetele vastavad, peaks eelkõige tegelema maaomanik ise, kirjutab ERRi uudisportaal.

"Kui piiritähised on hävinud, siis soovitame pöörduda maamõõtja poole ja mitte suvalise maamõõtja poole, vaid ikkagi selle maamõõtja poole, kes tohib katastrimõõdistamist teha, sest ainult nemad suudavad tagada ka selle, et mida iganes nad seal väljas mõõdavad või tuvastavad, et see ka ükskord katastrisse jõuab. Mitte iga GPS-iga väljas maad mõõtev maamõõtja ei too neid andmeid paraku katastrisse," rääkis maa-ameti katastri kvaliteediosakonna juhataja Tõnu Kägo.

