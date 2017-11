Kindlasti selgub paljudele üllatusena, et seadusesse raiutud tähtaeg, et kedagi ei tohi ilma kohtu loata üle 48 tunni kinni pidada, ei pruugigi tegelikkuses piirduda 48 tunniga. Kahe ööpäeva täis tiksumisel ei kiirusta keegi kinnipeetut vabastama, nagu ilmneb Õhtulehe selleteemalisest loost. Muidugi on justiitsbürokraatial ka sellel konkreetsel juhul õigustusi varnast võtta, vabandama ei kipu keegi.

Antud juhul ei mängi rolli, millistel asjaoludel on keegi kinni peetud. Pole ka mõistlik parastada, et kurikaelte koht ongi trellide taga ning mõni lisatund või -päev elu üle järelemõtlemist kinnimajas ei tee neile halba. Kui aga isikut pole süüdi mõistetud, ei saa temasse suhtuda kui kurjategijasse. Ja kui kohus ei pea vajalikuks inimese edasist kinnipidamist, kas siis peaks ta olema tänulik sellegi eest, et ta nõutud tähtajast hiljem vabastatakse?

Kinnipeetut ei huvita juriidiline sõnaväänamine, et 48 tunni täitudes ei ole ta küll enam kahtlustatavana kinni peetud, kuid teda ka ei vabastata, kuna ta ootab kohtu antud korralduse alusel kohtulahendi kuulutamist. Tavamõistuse kohaselt on asi väga selge – kui inimene pole enam kahtlustatavana kinni peetud, siis tuleb ta 48 tunni täitudes kohe vabastada. Seadusandja poolt ongi konkreetne tähtaeg antud just selle tarbeks, et riik langetaks inimese edasist saatust puudutava otsuse venitamata ega jätaks ametnikele liialt manipulatsiooniruumi. Sest rõhutame – tegu pole süüdi mõistetud isikuga.