Võimuliidu otsus kergitada alkoholiaktsiisi senikavandatu asemel vaid poole võrra pole paraku märk erilisest poliitilisest julgusest või ka oma vea tunnistamisest. Selline otsus pole ei liha ega kala, kui ainuke eesmärk on meeldida kõigile korraga. Sisuliselt on tegu otsustamatusega. Kas aktsiis tõuseb? Tõuseb, sest tõusu ju ära ei jäetud. Kas alkoralli Lätti jätkub? Muidugi jätkub, sest aktsiis ju tõuseb, sest hinnavahe käriseb veelgi suuremaks. Kas eelarvesse hakkab otsus tulemusel rohkem raha laekuma? Väheusutav, sest kõik teed viivad ju Lätti.

Milleks siis sellist otsust oli tarvis? Võimuliidu väikepartner IRL sai näidata, et nad on tegijad, kui vääravad aktsiisitõusu. Sotsid on rahul – kuna nende aetav alkoholipoliitika juba päästab inimelusid, siis aktsiisi edasine tõus päästab järelikult veelgi rohkem elusid. Igaüks neist usub seda, mida ise peab vajalikuks uskuda. Ajal, mil IRL ja sotsid möllavad, istub selle segaduse keskel Keskerakond ning nende seisukohtadest pole võimalik aru saada.

Aga kui juba aktsiiside kärpimiseks läks, siis milline poliitiline jõud võtab ette uuest aastast saabuva bensiiniaktsiisi tõusu vääramise?