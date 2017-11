„Mul ei olnud eelmistest „Hüljatutest” peas ei laulude sõnad ega ka numbrid, mida toona regime,” naerab laulja Kaire Vilgats, kes mängib Vanemuises vastselt esietendunud „Hüljatutes” sama rolli, mida verinoore artistina 16 aastat tagasi – pahelist kõrtsmikuprouat Thenardie´d. „Mul on vist üldse selektiivne aju, olen lihtsalt väga palju unustanud.

Kui Kaire ka seekordsesse lavastusesse kõrtsmikuproua rolli sai, ajas rõõm üle ääre. „Eelkõige sellepärast, et üldse olla osa sellest projektist – olgem ausad, ega muud rolli ma ilmselt „Hüljatutes teha ei saakski,” sõnab ta muiates. „Valjean ega Javert ma ei ole, Fantine ega Eponine ammugi mitte, nii et mul on heameel „Hüljatute” kõrtsmikuproua olla!”

Kaire tunnistab, et proua Thenardier´roll end seekord kergelt kätte ei andnud. „See peaks olema roll, mida mõnuga teed, aga minu jaoks tuli see üsna raskelt,” mõtiskleb ta. „Ma ei oskagi öelda, milles see põhjus oli, aga vaevaliselt ta tuli. Ehk on vanuses ka asi, aga kõrtsmikuproua roll võtab enne etendust mulle korraliku närvi sisse. Nagu mul täna juhtus: vahetult enne lavaleminekut oli hirm, et mul kaob pilt eest ning ma rikun etenduse ära. Ma ju väga tahan lavale minna, aga pinge on suur! Just enda soorituse suhtes.”

Esietenduse eel vallandunud närvipingele vaatamata pole Kairel põhjust kurvastada. Vastupidi. „Ma olen tegelikult väga õnnelik selle lavastuse üle,” tunnistab ta naeratades. „Ma olen väga õnnelik trupi üle. Enda kohta ei oska ma veel seisukohta võtta: andsin täna oma parima, aga ma ei ole päris rahul sellega, mida ma selles lavastuses ise teen. Eks ma veel otsin ja proovin ning arenen. Äkki see on hea?”