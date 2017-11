Ansamblist vändatud muusikadokumentaalist „Eesti muld ja Eesti Ruja“ poleks Ruja liige Rein Rannap osanud oodata niivõrd tihedat ja kiiretempolist filmi. „Teadsin ju algmaterjali. See oli minu jaoks täiesti tavaline – proovid, kontserdid ja mõned intervjuud, aga kokku on pandud selline tulevärk ning sündmuste ja tunnete kaleidoskoop,” selgitab ta.

„Eesti muld ja Eesti Ruja” pole film ansambli ajaloost, vaid ikkagi konkreetne kontsertfilm. „Vaatamata sellele nägin ma seal palju tagasivaateid ja meenutusi. Ma poleks osanud arvata, et mõned inimesed, keda ma justkui hästi tunnen, räägivad siin filmis nii hingestatult ja avavad ennast rohkem kui tavaelus,” imestab Rannap. „Seda on lausa üllatav vaadata. Ma ju tunnen neid inimesi. Nad on minu endised bändikaaslased, aga tavaelus pole ma neid kunagi sellisena näinud.” Muusik leiab, et ju oligi vaja võttemeeskonda ja intervjueerijat, et bändimehed hakkaksid sügavamalt mõtisklema. „Nad ütlesid väga kauneid ja hingeminevaid lauseid.”