Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, sajuvõimalus on suurem Lääne-Eestis. Puhub lõuna- ja kagutuul 7–12 m/s, saartel ja rannikul puhanguti 17–20 m/s, õhtul hakkab nõrgenema. Õhutemperatuur on 0..+3, rannikul kuni +5°C.

Teisipäeva (28.11.) öösel liigub üle Läänemere madalrõhulohk ja selle sajupilvedest sajab Lääne-Eestis vihma, mandri sisealadel võib sekka ka lörtsi tulla. Päeval muutub Venemaa kohal kõrgrõhuala pisut tugevamaks ja laieneb Balti riikide idapiiri taha. Kahe rõhuala piirimail on sajuhooge vähe ja need on nõrgad. Puhub tugev lõuna- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -2..+1, saartel ja läänerannikul kuni +5, päeval 0..+3, Lääne-Eestis kuni +5°C.



Kolmapäeval (29.11.) jääb Eesti idapoolse kõrgrõhkkonna ja lääne poolt tugevamat survet avaldava madalrõhkkonna vahele. Puhub võrdlemisi tugev kagutuul. Siin-seal sajab lörtsi ja lund, rannikul ka vihma. Õhutemperatuur on öösel 0..-3, rannikul kuni +3, päeval -1..+1, rannikul kuni +4°C.



Neljapäev (30.11.) ja reede (1.12.) tulevad ikka kahe rõhuala piirimail tugeva kagutuulega. Üksikute sajuhoogude võimalus on suurem saartel ja läänerannikul. Õhutemperatuur on 0°C (-3..+3°C) ümber. Kui öösiti taevas selgemaks tõmbub, siis võib paar-kolm kraadi madalamale langeda.