"Asusime kohe, kui meieni jõudis info vahejuhtumist, asjaolusid välja selgitama ning töö vältas kogu nädalavahetuse. Täna võin kinnitada, et reedel sotsiaalmeedias kirjeldatud vahejuhtum aset ei leidnud. Selles veendumiseks viisime läbi hulga menetlustoiminguid, analüüsime infokilde ning suhtlesime asjaosalistega. Alustatud kriminaalmenetlus lõpetatakse. Püüame perele igakülgselt toeks olla, et infomüra tagajärgedega toime tulla.

On oluline, et igasuguse kahtluse korral teavitatakse alati esimesena politseid. Inimeste soov kogukonna liikmeid kodukohas toimuvast informeerida on mõistetav, kuid nii alarmeerivad postitused tuleks väga hoolikalt läbi mõelda. Sotsiaalmeedias levib info kiiresti ja kaugele. Vigade ja ebatäpsuste korrigeerimine sotsiaalmeedias on keeruline, kui mitte võimatu, eriti kui info on levinud ka massimeediasse.