Järgmisel pühapäeval näosaate finaalis võistlustulle astuv ainus mees Valter Soosalu lükkab lati tõeliselt kõrgele ning valis kehastamiseks maailmakuulsa tenori Placido Domingo.

Et saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ saated on selja taga ning finaal alles ees, jõudis täna TV3 ekraanile erisaade, kus kõik finalistid paljastasid, kelle on nemad oma finaali jäljendatavateks või parodeeritavateks valinud. Lisaks võtsid sõna need inimesed, keda sel hooajal saadetes järele on tehtud ning mitmed lauljad andsid finalistidele kaasa ka oma head sõnad.

„Mina valisin finaalsaateks Placido Domingo, maailmakuulsa tenori, kes sai ka meie mail tuntuks kolme tenori koosseisus. Nüüd on Tanja Mihhailova Luciano Pavarotti ja Koit Toome Andrea Bocelli kõrval ka näosaates kolm tenorit,“ seletas Soosalu. Mäletatavasti tõi just Bocelli kehastamine Koit Toomele teise hooaja võidu. Taavi Teplenkov soovitas Valtril finaalis meeles pidada, et tuleb jääda iseendaks ning ei tohi ära kaotada rõõmu ja lusti, millega paroodiaid teha. „Loodan, et ta saab pärast seda kontserti samuti aru, et ega naiste vastu ikka ei saa. Lihtsalt ei ole mõtet,“ muigas Peeter Volkonski.

Uku Suviste oli kindel, et Valteril läheb finaalis kahtlemata hästi. „Lõppkokkuvõttes ei ole see koht isegi võib-olla nii tähtis, eriti tema puhul. Ma arvan, et see, mis ta on saavutanud juba selle saate jooksul on ehk rohkem isegi väärt kui saatevõit oleks. Igal juhul edu.“

Valter on seni astunud Tom Jonesi, Kait Tamra, Uku Suviste, Gloria Gaynori, Koit Toome, Peeter Volkonski, Phil Collinsi ja Village People’i kingadesse. Pärast viimast saadet Õhtulehe antud intervjuus ütles Valter, et kõige rohkem on saade talle andnud seda, et ta on näinud, millised on tema kui artisti nõrgad küljed. „Siit on oma esitusi vaadates väga palju õppida. Tööd jagub aastateks,“ arvab noormees.