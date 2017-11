Tuleval pühapäeval toimub näosaate tänavune finaal ning üks neljast finalistist on Elina Born. Temast saab imelise häälega lauljatar Christina Aguilera.

Et saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ saated on selja taga ning finaal alles ees, jõudis täna TV3 ekraanile erisaade, kus kõik finalistid paljastasid, kelle on nemad oma finaali jäljendatavateks või parodeeritavateks valinud. Lisaks võtsid sõna need inimesed, keda sel hooajal saadetes järele on tehtud ning mitmed lauljad andsid finalistidele kaasa ka oma head sõnad.

Elina Born, kes on varem saanud saates kehastada Kurt Cobaini, Nicki Minaj’i, M.I.A-t, Lea Liitmaad, France Galli, Nina Hagenit, Marju Kuuti ja Hele Kõrvet, otsustas finaalietteasteks valida imelise häälega Christina Aguilera kehastamise. „Tema on lapsest saati juba üks minu lemmikartistidest.“ Kuigi Elina ei paljastanud, millise looga ta meie kõrvu paitab, on tema häälematerjali ning Aguilera repertuaari arvestades selleks ilmselt mõni imeliselt vägev ballaad, mis juba sellele mõeldeski ihukarvad püsti ajab.

Elina reetis pärast viimast saadet, et on tänu näosaatele hakanud oma välimuse pärast vähem muretsema. „Muidu on mul kogu aeg see teema, et lähen lavale ja tahan, et mul oleks ripsmed ja lainer. Siin olen ma olnud kõike muud kui see ja see on mind mingitest asjadest vabastanud. Ma arvan, et see on hea.“

Oma head soovid andis Bornile finaali kaasa lauljatar Lea Dali Lion. „Finaali soovin Elinale okkaid palju kurku ja naudingut.“ Näosaates Hele Kõrvet kehastades Elina lavapartneriks olnud Kristjan Kasearu soovitas tal finaalilugu hoolikalt valida. „Siiski vastavalt sellele, kuidas saaks ise kõige paremini nautida.“