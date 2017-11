Tuleval pühapäeval toimub Saku suurhallis näosaate tänavune finaal ning Marta Laan otsustas finaalis minna soovahetuse teed ning tema muutub tänavuse Eurovisioni lauluvõistluse ülekaalukalt võitnud Salvador Sobraliks.

Et saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ saated on selja taga ning finaal alles ees, jõudis täna TV3 ekraanile erisaade, kus kõik finalistid paljastasid, kelle on nemad oma finaali jäljendatavateks või parodeeritavateks valinud. Lisaks võtsid sõna need inimesed, keda sel hooajal saadetes järele on tehtud ning mitmed lauljad andsid finalistidele kaasa ka oma head sõnad.

„Valisin finaali jaoks tema loo „Amar pelos dois“, mis võitis selle aasta Eurovisioni. Miks ma selle valisin? Sest ta võitis hetkega mu südame ja ma arvan, et see on väga-väga hea lugu. Ma usun, et see sobib Saku suurhalli lavale.“ Marta ütles erisaates, et tema ei ole kunagi esinenud ega laulnud nii suure publiku ees, nagu teda tuleval pühapäeval suurhallis vaatama saab. „See on üks väike unistus küll, jah,“ tunnistas ta, et on selle mõttega mänginud. „Ma loodan, et saan sellega hakkama.“

Marta on hooaja jooksul kehastanud veel Marju Länikut, Etta Jamesi, Getter Jaanit, Beebilõusta, Lana Del Reyd, Maria Listrat ja Verka Serduchkat. Suurim väljakutse oli tema sõnul kindlasti Beebilõust. „Räppida on väga raske,“ sõnas Marta vahetult finaalipääsemisest teada saamise järel Õhtulehele. Maria Listra ütles TV3 erisaates, et saadaks Martale lavale kaasa kogu oma lavakogemuse. „Mis siis ikka soovida – pane kinni see saade!“ soovis aga räppar Beebilõust.