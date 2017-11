Kui Hele Kõrve eelmisel pühapäeval pärast näosaate finaali pääsemist, Õhtulehele intervjuud andis, ütles ta, et teeb finaalis ilmselt järele mõnd naisstaari, sest meesteks kehastumine pole tal nii hästi välja tulnud. Nüüd selgus aga, et Hele hakkab järgmisel pühapäeval Saku suurhalli laval rokkima ning astub ansambli Europe kingadesse!

Et saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ saated on selja taga ning finaal alles ees, jõudis täna TV3 ekraanile erisaade, kus kõik finalistid paljastasid, kelle on nemad oma finaali jäljendatavateks või parodeeritavateks valinud. Lisaks võtsid sõna need inimesed, keda sel hooajal saadetes järele on tehtud ning mitmed lauljad andsid finalistidele kaasa ka oma head sõnad.

„Mina teen ansambli Europe ühe kõige kuulsama loo „The Final Countdown“,“ paljastas Hele. „Ma arvan, et selle looga on lihtsalt äge Saku suurhalli laval hullata,“ põhjendas naine oma valikut. Eesti suurimale lavale astumise eel on Hele Kõrve põnevil. „Nii palju, kui kolleegid on öelnud – seal peab olema hea närv. Kui see hetk on käes, et sa seal oled ja neid inimesi näed, siis võib see ikka jalad alt ära lüüa. Aga tegelikult ma lähen väga hea tundega,“ ütles ta. „Tuleb, mis tuleb. Tahaks anda endast kõik ja samas olla teistele toeks samal hetkel.“

Helele andis head soovid finaali kaasa lauljatar Laura Põldvere. „Ma arvan, et ei tasu üle pabistada, sest tal on ju kõik olemas – totaalselt hea tehniline oskus oma häält käsitleda, talle on kõik muu antud näitlemise poole pealt. Lihtsalt nautida, elada selles hetkes, kus ta saab keegi teine olla ja panna täie südamega.“ Kõrve on saates kehastunud veel Elina Borniks, Alice Cooperiks, Kristiina Ehiniks, Monserrat Caballéks, Laura Põldvereks, Koit Toomeks, Jennifer Lopeziks ning Minnie Ripertoniks. „Mul on väga hea meel, et olen saanud palju erinevaid asju proovida. Need on seinast seina, aga alati saab paremini,“ on Hele Õhtulehele öelnud.