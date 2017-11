Kui laulja Nele-Liis Vaiksoo esimest korda muusikalis „Hüljatud” lavale astus, oli tal kahasse Hanna-Liina Võsaga täita Cosette´i roll. „Minugi mälestused liiguvad 16 aasta tagusesse aega, kui seda toona linnahallis tegime,” õhkab Nele-Liis, Vanemuise „Hüljatute” Fantine, pärast laupäevast esietendust. „See tükk on ju mul juba noorest peast selge!”

Cosette´ist Fantine´iks tõusta on ilmselgelt hoogne lend karjääriredeli tippu ning toda rolli Nele-Liis möödunud sügisel soome lavastaja Samuel Harjanne juurde püüdma tõttaski. „Eks aastaid on mööda ka läinud ja ma olen suureks kasvanud,” muigab Nele-Liis, et Cosette enam tema plaanidesse mahtuma ei kippunud. „Samuel proovis mind nii Fantine´i kui ka Eponine´ina, nii et kui lõpuks sealt ära läksin, arvasin, et kui ma üldse midagi saan, siis Eponine´i rolli. Kui ta mulle helistas, ütles ta, et pakub mulle siiski Fantine´i, oli minu reaktsioon: jee!” Liiatigi märkis Samuel, et vajab sesse ossa väga head näitlejannat ning talle tundub, et Nele-Liis suudab sellega toime tulla.

„Muidugi oli see nagu lotovõit!” hõiskab Nele-Liis takkajärele. „Fantine´i ma tahtsin teha ja mul on hea meele, et läbi nende ettelaulmiste leidis ta, et ma sobin selle rolli peale. Selle üle olen ma tõesti üliõnnelik. Juba esimese kokkupuute põhja sain aru, et Samuel on niivõrd suurepärane lavastaja. Juba see, kuidas ta meiega ettelaulmisel tööd tegi – ta oli ühtepidi väga nõudlik, samas humoorikas. Teadis täpselt, mida ta tahab ja andis kindlaid juhiseid. Siis juba oli selge, et lavastajal on väga selge visioon ja nägemus ning ta oskab seda seletada ka oma näitlejatele. Ja tõepoolest, kui ma sealt ettelaulmiselt tulin, mõtlesin, et pagan, Samueliga tahaks küll koostööd teha!”

Et artist Vaiksoole oleks roll end kergesti kätte andnud, ei saa kuidagiviisi väita. Lihtsaid lahendusi seda lavastust tehes tal ei olnud. „Mulle meeldis, et Samuel hakkas seestpoolt minema, me rääkisime hästi palju, ta esitas küsimusi, pani meid iseennast analüüsima,” jutustab Nele-Liis. „Sa pead ise nii sügavalt ja emotsionaalselt oma rolli sisse minema, et saavutada õiget sõnumit, mida publikule edastada. See ongi võib-olla kõige raskem, et pead ennast enne iga etendust väga-väga häälestama õigele emotsioonile.”