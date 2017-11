Aasta oli 2001, kui laulja Ele Millistfer Tallinna linnahalli „Hüljatutes” traagilise Eponine´ina üles astus. Nelja aasta eest tulid tema ellu sama muusikal Tampere teatris ning Fantine´i roll. Nüüd on ta ringiga Fantine´ina tagasi Vanemuise laval. „Tegelikult algas minu lugu „Hüljatutega” varem,” tõdeb Ele, et pole naljalt sest muusikalist üle ega ümber saanud. „Olin 8-aastane, kui muusikaliga „Hüljatud” pihta hakkasin!”

Kogu lugu algas kassetist Ele kodusel muusikariiulil. „Vend oli kuskilt saanud „Hüljatute” kontserdiversiooni, ma ei tea, kust see pärit oli,” räägib ta. „Seda ma leierdasin päevad otsa. Sest see on lihtsalt niivõrd ilus muusika. Pealegi nii mitmekihiline! Mängin selles muusikalis kolmandat korda ja ikka veel avastan paljusid asju, mis selle sees on. See on äge!”

Et pärast Tampere teatri lavastust õnnestub tal Fantine´i rollile pääseda ka Tartus, oli Elele lausa üllatav. „Seda ei osanud muidugi oodata. ul on tohutult hea meel, et ma siin olen ja seda teen! See on jälle teistmoodi rännak, huvitav ja põnev. Terve prooviperiood on olnud imeline ja seltskond fantastiline!” Ele sõnul on lavastaja Samuel Harjanne suutnud luua erakordselt ühtse meeskonna, kellesse ta ise suure austusega suhtub. „Samuel leiab aega ka kõige väiksema rolli täitja jaoks, ta võtab hetke igaühe jaoks, et küsida: „Kuidas sa ennast tunned?” ja need on väga tähtsad asjad,” mõtiskleb Ele, kes puutus Samueliga kokku juba Tempere teatri „Hüljatutes”, kus mees toona Lauri Liiviga kahasse Enjolras´d mängis. „Tollal polnud mul aimugi, milline lavastaja ta on. Nüüd tean: ta on tohutu professionaal, kes väga täpselt teab, mida ta teeb ning sealjuures suure südamega inimene.”