„Ega ma esimese hooga saanud vast arugi, millele alla kirjutasin,” muheleb laulja Mikk Saar, kel „Hüljatutes” vaheldumisi Koit Toomega täita Jean Valjeani roll. „See tundus hästi keeruline minu jaoks, sest ma pole kümme aastat teatris midagi teinud. Olen üksnes bändiga laval laulmas käinud. Nüüd ei tule pelgalt laulda, vaid kõiki muid asju ka teha – see tundus ikka korraliku väljakutsena. Kuid enda proovilepanek on mulle alati meeldinud.”

Esietendus tehtud küll, aga väljakutse pole kuhugi kadunud, kuna tegu on pearolliga, mida kuidagiviisi üle jala mängida ei anna. „See väljakutse ei kao enne, kui viimane etendus tehtud saab,” usub Mikk. „Iga kord, kui lavale astud, tuleb endast kõik anda. Väga raske on. Väga tore on.” Tore seetõttu, et „Hüljatute” trupp hoiab väga kokku. „Trupi poolt on tõesti väga palju tuge olnud,” sõnab Mikk. „Tuge tuleb ka orkestriaugust ja kogu teatrimajast.”

Miku jaoks tähendas Tartu teatrisse tööle tulek kohvrite pakkimist ning kaheks ja pooleks kuuks Tallinnast ära kolimist. „Mulle väga meeldiks, kui Vanemuine oleks Tallinnas!” naerab ta, et prooviperioodiks tehtud linnavahetus on üsna keerukas. „Kindlasti oleks kodus palju toredam end proovide ja etenduste vahel välja puhata. Samas aga kaovad Tartus töötades kodused olmemured ära ja tegeled ainult ühe asjaga. See on teistmoodi hea, süvened proovidesse ja muud midagi ei ole.”

Mikk muigab, et „Hüljatute” prooviperioodi puhul polnud tegu töö- ja puhkelaagriga, kus muusikaliteo kõrvalt ka lustimiseks aega jagub. „See on pigem olnud korralik töölaager, säärane, nagu etenduse avastseenis” tunnistab ta. „See on raske ja väsitav, aga samas ka õnnelik.”

Praegune suurroll „Hüljatutes” ei tähenda aga seda, et Mikk võtaks pähe kõigis tulevikus esietenduvates muusikalides kaasa lüüa. „Muusikal ei saa kunagi minu igapäevategevuseks,” ilmutab ta veendumust. „On mingid üksikud muusikalirollid, mis mulle väga meeldivad, Jean Valjean on üks nendest. Paar tükki ehk on veel. Millised, ma ei ütle. Võib juhtuda, et neid rolle mulle ei anta, seega on parem mitte välja öelda.”