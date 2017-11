Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar on olnud koos juba üle kümne aasta, pühendudes vaid teineteisele. Ka natuke üle aasta tagasi Kroonikale antud intervjuus ütles Tanja, et last ta ei oota ja lastetuba pole sisse seatud.

Hiljuti teatas Tanja Mihhailova-Saar aga Instagrami vahendusel, et tal on Mikk Saarega tulekul perelisa. „Tulemas uus perebänd... aastal 2018,“ kirjutas ta, lisades juurde beebit ja südant kujutavad sümbolid.

Üldiselt kandis Tanja lohvakaid kleite, kus beebikõhtu väga näha polnud. Eile esilinastus aga uus muusikal "Hüljatud", kus peaosa täidab tema abikaasa Mikk. Täna lisas Tanja nunnu pildi, kus ta kirjutas, kui uhke ta Miku üle on ning tänas ka teisi osalisi.