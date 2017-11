Indoneesiast Bali saarelt paar päeva tagasi naasnud ajakirjanik Erik Rand rääkis Õhtulehele, et olukord oli kohapeal suhteliselt rahulik.

"Sellist paanikat, et inimesed kusagile jookseksid, ei olnud," rääkis Rand. Ohutsoon ümber mäe on alla kümne kilomeetri ning tegu on populaarsetest turismipiirkondadest eemale jääva alaga.

Ranna sõnul turistid ilmselt midagi suurt ei tajunud. Küll on aga mures pigem kohalikud, kes kardavad, kuidas olukord võib mõjutada turismisektorit. Nimelt 80 protsenti saare majandusest on turismist sõltuv.

"Kohalikud taksojuhid ütlesid, et kõige suurem on see hirm, et inimesed ei julge tulla. Halb sõna juba levib ja see mõjutab seda, kas inimesed tahavad Balile minna," rääkis Rand.

"Olime seal kui oli täheldada vulkaani tegevuse esimest aktiivsust paar nädalat tagasi. See käis kohalikus meedias läbi, aga väga suur teema see iseenesest ei olnud. Oli oodata, et selline asi võib juhtuda, ning kui see juhtus, siis võeti seda kui paratamatust," kirjeldas Rand olukorda.