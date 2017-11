„Nii palju, kui ma aru olen saanud, siis midagi hullu tegelikult ei ole. Ta annab õrnalt suitsu ja tuhka välja, aga paanikaks praegu küll ei ole põhjust,“ räägib eestlane, kes elab kurikuulsast Agungi vulkaanist ligikaudu 70 kilomeetri kaugusel.

Pikka aega Bali saarel elanud noormees pole ise Agungi vulkaani oma silmaga näinud, kuid teab, et selle ümbrusse turistid liiga sageli ei satu. „Seal on väga ilusad kosed ja loodus, aga inimesed on kõik kohalikud, kes elavad seal oma väikestes majakestes. Kuurordid on kõik lõunapool.“

Lõunaranniku surfikülas Canggus elav eestlane tõdeb, et meedias levivad jutud peatsest hävingust tervel saarel ajavad kohati lihtsalt naerma. „Siin on tõesti nii rahulik, ei saagi aru, et midagi sellist toimuks üldse.“

„Kusjuures see lennuprobleem on väga pinnapealne. Ainult Austraalia vahet sõitvad JetStari lennud on tühistatud,“ ei mõista noormees laialt levivat juttu, justkui oleks inimesed saarel lõksus. „Ma just Bali lennujaama kodulehelt vaatasin, et väga okei on, mõned hilinevad, aga massilisi tühistamisi küll ei ole.“

Vulkaanipurske hirmu eestlasel pole ning kodumaale pagemine ei tule mõttessegi. „Ma ei mõtle selle peale, sest kui ta purskabki, siis minuni see lihtsalt ei jõua. Meil on siin väga rahulik ja chill. Olen kuulnud, et kuurordid jäävad kõik puutumata,“ ütles noormees ning lisas, et sõltuvalt tuulte suunast võib õhk tuhaga saastuda küll, ent hävingut see ei põhjustaks.