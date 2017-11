„Kui lavastaja oma näitlejannaga pärast proove ka voodisse jõuab, võib see, vastupidi, koostöö hoopis tuksi keerata. Olen paari oma lavastuse puhul sellele ahvatlusele järele andnud ja pärast kahetsenud,“ tunnistab lavastaja Madis Kalmet.

"Teatri- ja filmimaailmas, nagu me teame ka Ingmar Bergmani puhul, on hulga näiteid, mida ei saa pahaks panna – kui lavastaja ja näitleja jätkavad oma vastastikust loomingulist vaimustust ka magamistoas, why not?!" ütles Kalmet intervjuus Kroonikale.

"Mina olen oma lavastuste näitlejannadesse armunud küll. /.../ Sest see on üks tohutu vaimustav ja inspireeriv aspekt, kui ma töötan inimestega, kes mulle meeldivad, kellesse olen ehk salaja armunud," rääkis ta.

Loe pikemat intervjuud Madis Kalmetiga Kroonikast!