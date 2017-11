Lauljanna Liis Lemsalu rääkis saates "Hommik Anuga", et on eraelu küsimustes meedias tagasi tõmmanud ning valib hoolikalt, mida avalikkusega jagab.

Tegemist on Liisi esimese eestikeelse plaadiga ning laulja tunnistas, et emakeeles laulda on väga tore. "Kõige toredamaks teeb selle see fakt, et need sõnad on minu kirjutatud. See on hoopis midagi muud," rääkis Liis.

Lauljanna tunnistas, et on mitmetest hiljutistest intervjuudest ära öelnud, sest ikka ja jälle jõutakse usutlemisel isiklike teemadeni. "Mingist hetkest ma kuidagi tajusin, et ma ei soovi tegelikult oma eraelu jagada inimestega. Kuigi ma mõistan, et see on huvitav ja inimesed tahavad teada," arvas Liis. "Ma tõesti tahan, et midagi jääb minu enda sisse. Ma ei soovi midagi halba sellega."