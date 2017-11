„Ma olen tõesti leidnud omale kuldse südamega mehe. Kohtusime augustis ja tegelikult polnud mul üldse plaani uude suhtesse minna,“ ütleb tšellist Silvia Ilves, kes läks maikuus lahku oma topeltelu elanud miljonärist kallimast.

Mais rääkis Silvia Õhtulehele, et tema miljonärist elukaaslane, soomlane Jukka, kellega Silvial ka poeg on, oli poolteist aastat elanud topeltelu – selgus, et mees on endiselt abielus ja elab vahelduva eduga oma perega Soomes. Mees kinnitas Silviale, et tema abielu on läbi ning nende elu oli kui muinasjutt. Mullu novembris sündis nende perre poeg Christopher Maximilian. Lõpuks avastas mehe seaduslik naine, et mehel on Eestis teine pere ja kogu lugu tuli välja. Silvia ja Jukka läksid lahku. Siiski andestas Silvia mehele vahepeal, kuna too lubas vaid temale pühenduda. Tänaseks pole sellest aga midagi välja tulnud – mees maksab Christopherile minimaalselt alimente ning ei tunne poja vastu üldse huvi. Eestis käies on tal pojaga ajaveetmise asemel ees muud kohustused.

Silvia elu on sellest hoolimata õnnelik ja naine hoitud. Tema elus on uus mees, rattaspordiga tegelev Jaak (35). „Tunneme teineteist kolm kuud, kuid tunne on, nagu tunneks kolm aastat“ õhkab Silvia. „Ta armastab kõiki mu lapsi (Silvial on kolm poega – K.T) – viib nad sageli hommikul kooli ja lasteaeda, käib neil järel ja teeb meile õhtusööki. Käime koos tangokursustel ja õpime tantsimist,“ kirjeldab Silvia. „Ta on mu lastele suurepärane isa.