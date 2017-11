"Mida aastad edasi, seda rohkem tundub, et väärtuslikumaks muutub aeg meie enda seltsis ning meil tema seltsis," rääkis Karl Robert ning lubas kuu lõpus õega kalendris päevad vabaks võtta ning need isaga veeta.

Poeg vanemate jälgedes näitlejaks

Et pere teatritegemised hakkavad nähtavaid vilju kandma, pävisid Tiina, Üllar ja Karl Robert sel aastal mitu teatriauhinda. Pere napsas nii publiku lemmiku teatritüki, parima meesnäitleja kui ka parima naisnäitleja auhinna.

Karl Robert, kes lõpetas kevadel Viljandi kultuuriakadeemia näitleja erialal, ei ole auhinnatud ema kiitmisega kitsi: "Ma olen ema suur fänn olnud üleüldse läbi aegade!"

Karl Robert Saaremäe (Kenno Soo)

Poja sõnul on ema õpetanud teda elama. "Mingitel hetkedel ma kujutan ette, et mina pojana teen risti vastupidi nendele asjadele, mida ema ütleb. Sest ma tunnen, et olgugi, et see on tõde, on see ainult tema tõde ja mina arvan, et ma tahan kuidagi teisiti toimida," ütles ta.

Tütar jäi sarnase valdkonna peale

"Kui Karl Roberti puhul oli selge, et ta tunneb ennast laval hästi ja talle meeldib neid tempe teha seal, siis Marii Ingriini puhul oli kuidagi teisipidi," rääkis Üllar lastest. "Ta küll osales ühes minu lavastuses, aga ma ei näinud seal erilist kirge. Üldse oli temaga päris keeruline. Mingi periood ta kartis helistada näiteks võõrastele inimestele."

Et Marii Ingriin õpib kultuurikorraldust, tuli helistamishirmust üle saada. Isa Üllar lahendas olukorra loovalt. "Oli esimene aprill ja me sõitsime koos Tallinnasse ja mulle meenus, et Tõnis Mägi on üks vapustav tegelane, sest tal on alati meeles ja ta alati teeb mingi vembu. /.../ Ütlesin (tütrele), et nüüd võtad telefoni ja helistad, aga enda telefonilt. Küsid, kas klaver õhtuse ürituse jaoks peaks olema keskel või vaksa võrra vasakul. Aga Tõnis ei võtnud toru.

Siis mul tuli meelde, et nimetasin ka Ivo Linna. Me saime lahti sellest pingest võõrastele helistada. Ta täiesti filigraanselt kuiva kalgi hooliva kultuurikorraldaja häälega küsis Ivo Linna käest: "Kas klaver õhtuse ürituse jaoks peaks olema keskel või vaksa võrra vasakul?" Ja see paus... Ma kujutan ette, kuidas Ivo oli Muhumaal, võib-olla isegi õlu lahti tehtud, sest õhtu oli vaba, ja siis tuli võõralt numbrilt kõne," meenutas Üllar pere naerupahvakute saatel.

Kumbki vanematest ei ole kurb, et tütar veel näitlejateed pole läinud. "Riinu peaks selle praegu õpitava ameti selgeks saama ja siis saab sealt kõrvalt ka näitlejatööd teha," räägib Üllar ning peab suureks õnnestumiseks, et 50% lastest jätkasid vanemate teed.

Marii Ingriin Saaremäe, Tiina Mälberg (Tiina Kõrtsini)

