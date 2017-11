Tegu on iidse Tallinna vanalinna südamesasuvaunikaalse pop-up-uisuväljakuga, mis avatati tänavu novembri lõpus ja suletakse märtsi lõpus või aprilli alguses kevadpäikese saabudes.

Ajaloolise Niguliste kiriku kõrval, Harju tänaval asuv uisuplats on klassikaline vabaõhuliuväli, kuhu on oodatud liuglema kõik linnaelanikud ja turistid. Hubane valgustus, meeleolu loov muusika, soe kohvik, kus vahepeal istudes ennast üles sulatada – olemas on kõik ühe unustamatu uisuelamuse kogemiseks!

Asudes linna tuiksoonel, on raske ahvatlusele vastu panna ning uisuplatsist niisama mööduda. Lapsed vanematega, seltskonnad, sõbrad, koolirühmad – tulla võib nii üksinda kui ka mitmekesi!