Trüki- ja paberimuuseum annabvälja ajalooliste pressidega piiratud tiraažis käsitööversiooni Antoine de Saint-Exupéry armastatud teosest “Väike prints”.



Kokku 250 numereeritud „Väikese printsi“ eksemplari valmistamiseks on

muuseum ühisrahastuse abil kogunud üle 6000 euro ning käimas on

ajalooliste seadmete häälestamine.



Eesti trüki- ja paberimuuseumi direktori Lemmit Kaplinski sõnul otsustas

muuseum 2017. aasta sügisel esmakordselt ette võtta tervikteose

trükkimise ja köitmise muuseumi kogus olevate seadmetega. Viimati

kasutati sarnaseid tehnoloogiaid raamatu valmistamiseks möödunud sajandil.



“Siin on peidus ilus metafoor. “Väike prints“ on siiras lugu, mis õpetab

vaatama südamega. Seal, kus mõned nägid vanarauda, väärtusetut ja

iganenud tehnikat, nägime meie võimalust rääkida lugusid inimkonna

püüdlusest jagada oma teadmisi läbi kirjasõna,” kommenteeris Kaplinski

teose valikut.



Trükki läheb Ott Ojamaa esimene eestikeelne „Väikese printsi“ tõlge

aastast 1960. Ajastutruudust taotleb trükis ka kujunduses, aimates

kaaneillustratsiooniga järgi teose esimest prantsuskeelset versiooni ja

kasutades 20. sajandil levinud, ent nüüdseks vähetuntud kirjatüüpi

“Baltika”.



"Väikese printsi" käsitöötrükk antakse välja Eesti 100. sünnipäevaks.