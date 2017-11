Üle kümne aasta tagasi hakkasid meie sotsioloogid rääkima esimesest ja teisest Eestis, mis pahandas neid, kel meeldib eputada kõige välisega ja pidada meid arenenud Euroopa riigiks. Ametnike armee on tänaseks (raha! raha!) sellise jagunemise „summutanud“… Ärksamad sotsiaalteadlased on märganud, et viimasel aastakümnel on „tekkinud“ ka kolmas Eesti, kuhu allakirjutanugi kuulub.

Põlise maainimese ja teadlasena avan selle olemuse: „uude“ gruppi kuuluvad eelkõige maal elavad pensionärid, kel vanaduse või mõne puude tõttu raskusi liikumisega. Tõsi, need sitked, eluaeg rasket tööd teinud eided-taadid rühivad poliitikute kiuste, oma teed, aga… Kui praegune valitsusliit keskerakonna vedamisel tahab maakonnaliinidel viia sisse tasuta bussiliiklust (tegelikult sotsiaalse õigluse nimel), siis algas meedia vahendusel ametnike-poliitikute hädakisa: kas sel on ikka mõtet, meil on tähtsamaid asju jne. Need linnatädid-onud (siin olen irooniline!) on võtnud endale õiguse otsustada Eesti ühiskonna ühe eluterve sotsiaalse grupi tegevuse üle. Jättes Tallinna kõrvale, on linnades (isegi Valgas) pensionäridel bussisõit tasuta, aga maakonnaliinidel pole (vähemalt Valgamaal) pensionäril isegi soodustust! Paras! – Mis te seal maal kükitate (nii väitiski kunagi üks parempoolse ilmavaatega tuttav)?

Pisut ka isiklikku… Mul tuleb iga nädal 2–3 korda sõita Helme–Tõrva vahet (apteeki, toidupoodi, rahaautomaati, raamatukokku jne). Nooremalt kõndisin ühe otsa (3 km) jalgsi, nüüd on asi keerulisem – valin busse, kuis odavamalt (50 senti kuni 1,30 eurot ots) ja kiiremini edasi-tagasi ära käia… Kaks eurot on mulle Tõrva-käiguks juba palju – sissetulek ei luba. Mõistagi olen ise süüdi. Miks jäin 25 aastat tagasi edasi õpetajaks ja jätkasin uurimistööd koolis? Paras!