Pärast kohalikke valimisi alles jäänud kohalikud omavalitsused on enamuses valinud uued juhid ja reeglina on juhtide palgad ikka kasvanud. Kui veel eelmise aasta andmete järgi teenis üle 3000 euro kuus, 23 omavalitsusjuhti, siis värskete andmete järgi ületab selle piiri juba enam kui 40 omavalitsusjuhi töötasu. Tõe huvides tuleb muidugi lisada, et linnapäid ja vallavanemaid jäi ikkagi kõvasti vähemaks.

Oma kodulinna linnapea pidamine on odavam pealinna elanikele – iga tallinlase taskust läheb Taavi Aasa palka 1,2 senti. Kõige kallim on oma juhti üleval pidada ruhnlastel – iga saareelanik maksab vallavanema Jaan Urveti palgaks 10,87 eurot.

Need on äärmuslikud näited, sest töö tuleb ikka ära teha ja seda tuleb teha korralikult ning seadusi järgides, olgu siis vald suur või väike. Neis paikades, kus vastvalitud vallavanemail palk tõuseb, on sagedaseks ja kulunud põhjenduseks öeldud „suurem vald, suurem vastutus, suurem palk“.

Ainuüksi sellest põhjendusest lähtudes jõutakse absurdi – kui iga ruhnlane annaks vallavanema palgaks sama vähe kui tallinlane oma linnapeale, siis koguneks Ruhnu vallavanema kuupalgaks ei rohkem ega vähem kui 1 euro ja 66 senti. Ruhnu mõõdupuu järgi makstes ulatuks aga Taavi Aasa kuupalk üle 4,8 miljoni.