Telliskivi loomelinnak eemaldas kahe päeva pikkuse etteteatamisajaga oma territooriumilt Dark Diamonds MC mootorrattaklubi näituse "Eesti tsiklinaised".

"Kuivõrd loomelinnak on mootorsõidukite vaba ala, siis mootorrataste temaatika eksponeerimine näitusena ei ole selle mõtteviisiga päriselt kooskõlas," seisab Dark Diamonds MC Facebooki lehel Telliskivi loomelinnaku sisujuhi Reimo Matvere seisukoht. "Peamiseks põhjuseks on naiste kujutamine antud fotodel. Midagi lubamatut ei ole seal kindlasti, kuid linnaku tiimiliikmete ning mõningate kogukonnaliikmete hinnangul on mõningad fotod siiski liiga naisi objektistavad ja väljakutsuvad," lisas Matvere.

Motohuvilistest naisi ühendav klubi ise antud põhjendustega nõus pole: "Piltidel on kujutatud ometi Eesti oma naisi, kes on fotodel oma rataste ja riietega ning pole kunstlikult püütud saavutada vale arusaama naistest. Tegemist on reaalsete inimestega, seega on nemad objektistanud meid ning surunud kuhugi seksistlikku kasti."

"Näitus pidi üleval olema 15. detsembrini. Ma lihtsalt ei mõista, kus olid need segava sisuga fotod, ma lihtsalt ei mõista," sõnas Dark Diamonds MC esindaja Kati Soonvald veebilehele Accelerista. Soonvaldi sõnul ei tea ta, kes ja millal plakatid maha võttis ning mis neist saanud on. Klubi sai vaid lakoonilise teavituse, et näitus on eemaldatud.