2016. aasta jaanuaris viieks aastaks vangi mõistetud laevakaitsjate esindaja sõnul on lootust, et kohtunik teeb apellatsiooni asjas otsuse 27. novembril. Ka on selgunud, et ravimatult haige kapten pääseb kodumaale lähedaste juurde.

Otsuse tegemise kuupäev pandi paika pärast kõikide osapoolte argumentide ärakuulamist. Viimane süüdistaja esinemine oli 21. novembril. Varasemalt esitas oma seisukohad laevakaitsjate kaitseadvokaat.

Viimase info kohaselt langetab otsuse kohtunik, kes veel oktoobrikuu alguses end ebakompetentsuse tõttu protsessist taandada soovis.Laevakaitsjate esindaja sõnul on nii meeste kui nende perede jaoks käimas emotsionaalne nädal ning igaühel on palju küsimusi. Advokaat kinnitab, et hoolimata sellest, kas tuleb võit või kaotus, planeerivad nad otsusele järgnevaid samme.

Advokaat tuletab meelde, et isegi kui otsus saab olema meeste jaoks positiivne, ei tähenda see seda, et nad kohe lennujaama sõidavad ja koju naasevad, sest enne seda on vaja otsus saata edasi vanglasse ning korda ajada hulk muid dokumente. Ka on tarvis luba riigist väljumiseks.