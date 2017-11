„Koomiks on Eestis ikka väga väike nišiala, ta on väga töömahukas ja toob vähe tagasi, see filtreerib huvilised välja,“ ütleb Tartu Kunstikooli õppejõud Roland Seer, kelle eestvedamisel joonistas grupp tõsiseid fanaatikuid Tartus 24 tunniga koomikseid.

„Eesti ei ole koomiks populaarne, on rohkem tsunftivärk,“ selgitab Seer ja osutab toale, kus istub kümmekond noort inimest. „Väga popp ja levinud on koomiks Prantsusmaal, Jaapanis ja USAs. Kõige huvitavam on ehk prantsuse koomiks, seal on palju poliitilist satiiri, ajaloolisi lugusid. Jaapani ja Ameerika koomiks on peamiselt meelelahutuslik. Isegi Lätis on palju rohkem koomikseid kui meil.“

Seeri sõnul on Eestis kõige suurem koomiksi populariseerija Joonas Sildre, kes on ise samuti kõva koomiksitegija. Tema järgmist teost ja loomulikult koomiksit, mis räägib Arvo Pärdi heliloojaks kujunemisest, ootab Seer suure huviga.