Respekti solist Kerdo Mölder: Võte toimub esmaspäeval kell 13.30 ETV stuudios. Gonsiori 27. Oodatud on igas vanuses pidulikult riides inimesed. Palka me ei maksa, aga loosime välja ohtralt auhindu kõigi tulijate vahel. Võtte lõpp on kl 18.00. Lisainformatsiooni saab mob 56714330. Osleda soovijatel paluks end eelnevalt võimaluse korral registreerida normannhenrik@gmail.com Kõigle pakutakse kohapeal ka sööki ja jooki! Kohal näitlejanna otse USAst ja loomulikult on ka muudki põnevat juhtumas.

Seetõttu palub filmitiim abi, ka taustanäitlejate leidmiseks. Soov on leida võimalikult suurel hulgal taustanäitlejaid igas vanuses.

Menubänd Respektist kõneleva tragikomöödia "Elu hammasratastel" võtted on jõudnud poole peale ning juba sel esmaspãeval toimub ETV stuudios suure telestuudio episoodi filmimine, mille tarvis on kohale lennutatud staar otse USAst.

Kerdo, kuidas senini võtted on läinud, kas olete oma tegemistega graafikus?

Tragikomöödia "Elu hammasratastel" peaks jõudma kinodesse 2018. aasta sügisel ning meie oleme oma tegemistega hetkel täiesti graafikus ja vôtted lõppevad plaanipäraselt, kevadel 2018. Vôtted on lâinud siiani väga hoogsalt. Vaid ûhel kaunil pühapâeval ootas suur võttemeeskond Kerdo Mölderit, kes ajas vôttekuupâevad sassi ning otsustas telefoni vâlja lülitada, et nautida üht oma vähestest puhkepäevadest. Õnneks mängis Henrik olukorra välja ja vôtted said tehtud ilma Kerdota.

Kas sinu lisaks osaleb filmis teisigi tuntud tegijaid?

Mãngufilmis astuvad teiste seas üles näiteks Anne Paluver, Pille Pürg, Sepo Seeman, Liisu Krass, kes kehastab Respekti lauljatari, Veljo Reinik, kes kehastab mind ehk Kerdo Mölderit, Mariettely Saar jpt. Aga esmaspäevaseks, meie kõige suuremaks vôttepäevaks, on USAst kohale lennutatud ka kuulus lauljatar Eha Urbsalu, kes on muuseas astunud ûles mitmetes välismaa suurfilmides. Aga meie filmis astuvad üles lisaks veel kaks prantsuse nâitlejat, kelle võttepãev möödus äärmiselt lõbusalt ja vaheldusrikkalt - eriti keelebarjääri silmas pidades. Meie esmaspäevasel võttel on kohal näitleja Soomest.