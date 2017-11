Täna toimus saate "Eesti otsib superstaari" Tartu eelvoor, kuhu oli kohale tulnud inimesi üle kogu Lõuna-Eesti. Õhtuleht tutvustab mõningaid staarihakatisi teilegi.

18-aastane Lihula lähistelt pärit Erik sõnab, et laulmine on üks tema lemmikutest tegevustest. "Olen vist juba lapsest saati tahtnud lauljaks saada," sõnab noormees. "Kui nüüd tuli see võimalus saates osaleda, mõtlesin, et haaran võimalusest ja tulen proovin ära," lisab ta.

Miks pole noormees varem superstaarisaates oma õnne proovinud? "Kuna neid hooaegasid on olnud Eestis siis hõredalt, siis ma pole kas piisavalt vana. Eelmine kord oleksin ma saanud, ent arvasin, et ma pole veel valmis. Aga nüüd ma arvan, et juba olen," ütleb ta.