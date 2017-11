Tänavu 24.-26. novembril toimuv Euroopa suurim robootikasündmus Robotex on Tallinnasse Eesti Näituste messikeskusesse kokku toonud pea 1600 robotit. Tehnoloogiaalane kogupere üritus pakub uudistamiseks erisugu roboteid ja töötubasid nii suurematele kui väiksematele. Kusjuures just pisemaid robootikafänne tundub üritusel murdu olevat. Ürituse kirsiks tordil on aga loomulikult võimalus näha roboteid omavahel mõõtu võtmas, et selgitada, kes on kiireim, tugevaim ja täpsem.

Nii käiski Õhtulehe reporter uudistamas droonide ehk puldiga juhitavate mehitamata lennusõidukite võiduajamist. Kui tavakasutajate jaoks mõeldud droonid on pigem suured ja rasked ning mõeldud eelkõige pildistamiseks, siis võistlusdroonid on poest ostetavatest droonidest hoopis teistsugused. Esiteks on nad muidugi ise ehitatud ja väiksemad, aga kõige kõnekamaks vaheks on juba kiirus, mille võistlusdroonid on suutelised üles võtma. Võiduajamisel teiste pilootidega rinda pistva Krisi sõnul on tema drooni tippkiiruseks 170 km/h!

Sellisel kiirusel lendavate droonide juhtimiseks on vaja hoopis teistsuguseid vahendeid. Nii on Krisil lennutamise ajal peas spetsiaalsed prillid, mis drooni küljes oleva kaamera pilti talle reaalajas kuvavad. Nii näeb ta oma lennumasina liikumist läbi first person view ehk justkui drooni enda silmade läbi nagu oleks Kris ise lennus.

Võistlustdroonide juhtimisel kannavad piloodid prille, mis võimaldavad neil takistusrada näha läbi oma lennumasina silma (Robin Roots)

See siiski ei taga, et drooni juhtimine alati sujuvalt läheb. Juba Krisiga vestlemise ajal lendab mitu drooni suurel kiirusel vastu seina või mõnd takistust nii, et mütsakad publiku võpatama panevad. Tal endalgi on laual mitu drooni, sest neid on võistluse vältel vaja välja vahetada ja remontida. Publik ise on tribüüni ees rippuva võrguga kaitstud.

Droonide võiduajamine käib selleks spetsiaalselt ehitatud rajal, kuhu on asetatud takistusi, mida piloodid oskuslikult vältima peavad. Nii lennatakse läbi rõngaste, takistuste alt ja pealt ning lennatakse läbi kohustuslike vahepunktide. Just seetõttu on lisaks drooni enda võimekusele äärmiselt oluline piloodi tähelepanelikkus ja reageerimiskiirus - seepärast ka eelmainitud prillid..