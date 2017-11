Täna toimus saate "Eesti otsib superstaari" Tartu eelvoor, kuhu oli kohale tulnud inimesi üle kogu Lõuna-Eesti. Õhtuleht tutvustab mõningaid staarihakatisi teilegi.

Eelvoor tekitas parajalt pinget. Avinurme tüdrukud, 18-aastane Annabel ja 17-aastane Kristiine rääkisid Õhtulehele, et mõlemad tulid saatesse eesmärgiga end proovile panna. "Mulle on väga meeldinud laulda ja mõtlesin, et paneks end proovile ja tuleks siia," sõnas Annabel. Ta tunnistab, et on üsnagi pabinas. "Ma ei ole ju kindel, mis kõik tulemas on ja kuidas läheb," sõnab ta.

Mis on saate juures suurim hirm? "Ma kardan jääda häbisse aga ma loodan, et seda ei juhtu," sõnab Annabel.