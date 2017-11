Täna toimus saate "Eesti otsib superstaari" Tartu eelvoor, kuhu oli kohale tulnud inimesi üle kogu Lõuna-Eesti. Õhtuleht tutvustab mõningaid staarihakatisi teilegi.

19-aastane Andreas on pärit Võrumaalt. Superstaarisaate eelvooru tuli ta end proovile panema tuttavate tungival soovil. "Liiga paljud tuttavad käskisid end panna proovile siin," sõnab ta. Mõte saatesse tulla tundus ka ta enda jaoks põnev. "See kogemus, mis siit on võimalik saada, on huvitav. Kui läheb hästi, siis arvan, et see on elu võimalus. Kui ei lähe, siis saab siit ikka midagi õppida," sõnas ta.

Muusikaga on Andreas tegelenud umbes viis aastat. "Kolisime oma perega Võrumaale ja kuna midagi muud polnud oma eluga teha, siis leidsin nurgast kitarri ja hakkasin seda õppima. Laulnud olen umbes aasta - kuidagi ka niimoodi ise õppinud," sõnab ta.

Ehkki sõbrad-tuttavad survestasid noormeest juba ammu saatest osa võtma, ei tea neist keegi, et Andreas nende soovitusi tõsiselt võttis ja sammud Tartu eelvooru seadis. "Pole öelnud neile. Kui nad seda intervjuud vaatavad, siis saavad teada, et ma tulin," muigab ta.