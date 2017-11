Mida külmemaks lähevad ilmad, seda rohkem tekib vajadus pehme, sooja ja mõnusa rõivastuse järele. Polüestrist riided ja õhukesed sitspluusid lendavad kapist minema ning on õige aeg otsida välja vanad mõnusad kampsunid või minna poodi uute ja moekate järele. Millised kampsunid sel hooajal teemaks on ja kuidas nende välimus värske hoida? Meie aitame hädast välja!

Võib öelda, et praegu leiab endale meeldiva kampsuni igaüks. Naised silkavad ringi pikkades lohvakates palmikute ja rebitud muljega vammustes ning vanaemade tikanditega ja slaavi stiilis karvikutega. Embleeme ja tikandeid leiab endiselt ning tundub, et need ei plaani kuskile kaduda! Mehed näevad välja soliidsed nagu mõisahärrad või nohiklikult šikid nagu modellid Gucci reklaamides.

Kristel Mardisoo kannab ülipehmet nailonist siidise karvaga kampsunit, mille rinnakul on aplikatsioonidega kaunistused. Argipäeval sobita edev kampsik mugavate teksade, rangete viigipükste või piduliku seelikuga.Japan lilla kampsun: 122,50 eurot (margaret.fashion) (Meisi Volt)

Kuidas kampsuni head vormi aastast aastasse säilitada?

Ära hoia kampsunit kapis kortsus, pane see puu peale või pigem lapi ilusti kokku. Nii säilitab ka suurem ja raskem kudum ilusa vormi. Paljusid kudumeid ei tohi panna pesumasinasse ning näiteks kašmiirist soojahoidja vajab leiget vett ja käsipesu. Tõde on, et mida vähem kampsuneid pesta, seda kauem need vastu peavad. Villaseid esemeid tasub pigem tuulutada ja pärast kandmist värske õhu kätte jätta, aga kui siiski on vaja pesta, vaata, et temperatuur ei läheks üle 40 kraadi. Kudumit ei soovitata hõõruda ega leotada. Pärast pesemist pigista sellest vesi välja, kuid ära vääna. Kuivama pane villane kampsik tasasele pinnale, sest rippuma panek venitab villakiu välja.

Punasest ei saa kunagi küllalt! Hea stiilinäide, kuidas stiliseerida liiga suurt punast kampsunit. Torka lohvaka rõiva äär püksi ning kanna kitsaste teksadega või silmapaistva ruuduga. Pika kampsuni alla sobita õrn läbipaistev seelik ning kanna mugavate tanksaabastega, et naiselikkust maskuliinsega vastandada. H&M Holiday kampsun (esiplaanil) 39,99 eurot ja tagaplaanil 29,99 eurot. (H&M)

Ajaga kipuvad meie lemmikud topiliseks minema. Kõige praktilisem on toppide eemaldamiseks spetsiaalne kamm või selleks mõeldud elektrooniline seade, aga leidlikumad kasutavad ka raseerimiseks mõeldud žiletti. Suuremad topid saab eemaldada kääridega, kuid siis peab olema ekstra ettevaatlik, et kampsunit ei kahjustaks. Ära unusta, et kampsikut kahjustab toppide sõrmedega välja sikutamine.