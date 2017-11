Sügis ja talv on Eestis lootusetult pime aeg ja isegi kella keeramine ei päästa päeva. Enamik inimesi läheb pimedas tööle ja tuleb pimedas koju, sest päevad on väga lühikesed. Niisiis ei ole hooaja tähtsaim aksessuaar käekott ega ilus kaabu, vaid hoopis helkur.

Moemajad kiidavad sel hooajal igasuguse helkivat hõbedast ning säravasse kangasse võid olla riietatud pealaest jalatallani, kui vaid soovid. Näiteks popstaar Rihanna ja modell Kendall Jenner on siin ja seal silma hakanud, jalas Saint Laurent´i kuulsad põlvini ulatuvaid blingivad saapad. Chanel tõi moelavale üleni hõbedase välimuse, lisades juurde tradistioonilise tviidpintsaku. Puhvis joped vallutavad linnatänavaid ning mida säravam, uhkem ja suurem see on, seda parem. Sillerdav käekott sobib hästi täiendama tagasihoidlikku riietust ja lisab sellele õhtuhämaruses ka pidulikkust.

Ometi ei piisa pimedal ajal väljas käies ainult helkivatest kangastest ja litritega kaunistatud aksessuaaridest, vaid ennast tuleb helikureid täis riputada. Õnneks ei jää me ka siin hätta, sest vahvad kodumaised disainipoed pakuvad kirevaid valikuid helkivatest aksessuaaridest prosside ja ripatsite kujul, millega hämaral õhtul end nähtavaks teha ja ühtlasi stiilne välja näha. Sest – mida nähtavam sa oled, seda parem, ja seda nii moekuse kui ka ohutuse mõttes!