Täna toimus saate "Eesti otsib superstaari" Tartu eelvoor, kuhu oli kohale tulnud inimesi üle kogu Lõuna-Eesti. Õhtuleht tutvustab mõningaid staarihakatisi teilegi.

20-aastase Annaliisa jaoks pole laulmine ja lavalaudadel esinemine võõras. Saatesse otsustas ta tulla selleks, et saada juurde veelgi rohkem esinemiskogemust. "Ma tahan end proovile panna, et esineda rohkem teiste inimeste ees, kuigi ma olen juba ka esinenud - olen käinud võistlustel ja laulnud," sõnab neiu. Kõige enam meeldib talle laulda ballaade. Tema eriline lemmik on briti lembelaulik Ed Sheeran.

Superstaarikspürglejaid on palju. Mis teeb Annaliisast tema hinnangul heast lauljast väga hea laulja? "Minust teeb väga hea laulja see, et ma püüdlen. Isegi kui ma kuskil kukun või ei jõua nii kaugele kui ma soovin, siis ma ikkagi proovin edasi ja ei anna alla," lausub ta.