„Lõbutsege laval nii palju kui saate!” ergutab muusikali „Hüljatud” lavastaja Samuel Harjanne oma truppi paar päeva enne esietendust. Soovitus toimib. Trupp särab laval tõepoolest viisil nagu homset ei olekski.

„Samuel on äge, tal on kõik sellised lavastajaomadused, mis võiksid ideaalis olla kõigil lavastajatel,” hindab artist Lauri Liiv. „Ta on väga töökas, väga nõudlik ja konkreetne, ta nõuab näitlejatelt palju, kuid samas annab ka väga konkreetseid ülesandeid.

Samal ajal ta aitab ja usaldab näitlejaid igal võimalusel – kui sa pakud talle oma varianti ja kui see tema kontseptsiooniga haakub, siis selle ta ka alla neelab. Samas säilitab ta alati inimlikkuse. Mõnedel lavastajatel kipub närv peaproovides üles ütlema, sest need on stressirohked nädalad, kuid Samuel suudab kriitilises olukorras säilitada huumorimeelt ja olla igati toetav kogu meeskonnale. Müts maha!”