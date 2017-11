Tekkis oht, et ennast kehtestav kaitsevägi pidanuks jäägreid jõuga laiali ajama hakkama. Ehkki mässu juht Asso Kommer on hiljem kinnitanud, et tulistamiseks eesti sõjaväelaste vahel poleks läinud, oleks võimalik relvakonflikt olnud suur oht Eesti julgeolekule. Eestis paiknesid endiselt Vene väeosad, kelle lahkumine sõltus rahvusvahelisest survest, mis omakorda sõltus sellest, kui hästi Eesti riigina toimib. Konfliktile rahumeelse lahenduse leidmine oli kaitseväe juhtkonnale ja vabariigi valitsusele määrava tähtsusega. Tänu sellele võime nüüd pidada juhtunut pelgalt Eesti riigi kasvuraskuseks.