1970. aasta 18. septembri hommikul leidis Jimi Hendrixi sakslannast sõbratar Monika Dannemann kitarristi pärast ühist ööd oma Notting Hilli hotellitoast surnuna. Jimi, keda rock'n'roll'i kuulsuste hall on tituleerinud rokkmuusika ajaloo suurimaks instrumentalistiks, jäi igavesti 27aastaseks. Esmaspäeval möödub tema sünnist juba 75 aastat, endiselt ei vaibu aga kuuldused, et kitarrigeenius tapeti. Suurema osa viimasest elupäevast veetis Ameerika muusik Londonis Monika seltsis. Lähedaste sõnul oli Jimi põduras seisus. Ta oli ületöötanud, vaevles kroonilise unetuse käes ning põdes midagi gripisarnast. Kitarristi rususid ka ebakindlus isiklikes suhetes ning muusikatööstuses pettumine. Lahang näitas, et Jimi oli barbituraatide mõju all oma okset hingamisteedesse tõmmanud ja lämbunud. Monika sõnul oli Jimi võtnud sisse üheksa tabletti Vesparaxi unerohtu, mis oli väljakirjutatud Monikale. Seda oli soovituslikust doosist 18 korda rohkem. Sõbrad ei uskunud, et Jimi võis endale meelega otsa peale teha. „See mees ei mõelnud enesetapule. Ta oli lihtsalt hooletu. Hendrix elas hooletul ajal,“ nendib neli aastat tagasi kitarristist dokfilmi „Jimi Hendrix – Hear My Train A Comin'“ vändanud režissöör Bob Smeaton.

Kuid Jimi kunagine transamees väidab oma raamatus, et kitarrilegendi mõrvas tema mänedžer, et saada kätte tema miljonidollarilist elukindlustust. James Wright ehk Tappy väitis 2009. aastal, et mänedžer Michael Jeffery tunnistas mõrva purjuspäi üles aasta pärast Jimi surma. „Ma pidin seda tegema,“ olevat mänedžer pihtinud. „Jimi oli mulle surnuna rohkem väärt kui elavana. See tõbras tahtis mind maha jätta. Temast ilma jäädes oleksin kaotanud kõik, mis mul oli.“

Michael olevat Jimi surmaõhtul olnud vanade sõprade seltsis Londonis. „Läksime Monika hotellituppa, võtsime peod tablette täis ja toppisime talle suhu. Siis kallasime sinna paar pudelitäit punast veini otsa.“ Mõrvateooriat toetavad siiski vaid Jamesi sõnad, sest Michael hukkus 1973. aastal 39aastasena lennuõnnetuses. Jimi oli pärast Woodstocki maailma enimteenivaid muusikuid. Briti päritolu mänedžer Michael olevat olnud kitarristi tööeetika pärast ahastuses. Jimi lahkus oma ansamblist Jimi Hendrix Experience ning liitus vana bassisti Billy Coxi ja trummar Buddy Milesiga, moodustamaks ansambli Band of The Gypsys. Kuid juba kolmandal kontserdil jaanuaris 1970 kõndis Jimi lavalt vaid kolme laulu järel minema. Hiljem väitis trummar Buddy, et mänedžer oli Jimile LSDd andnud, et uut bändi saboteerida. Michael andis Buddyle sule sappa ning Billygi lahkus varsti pärast teda. Jimi oli sunnitud vana bändi uuesti kokku ajama, kuid jättis taas esinemisi ära ning naasis Londonisse plaaniga Michael vallandada. Mitme allika väitel jäi mulje, et Michael petab Jimit rahaga ja kandib seda Bahama maksuparadiisi. Näiteks selgus, et ühe kontserdi sissetulek oli 50 000 dollarit, kuid mänedžer väitis Jimile, et kontsert tõi sisse 10 000.