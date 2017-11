Kui laulja Lauri Liiv möödunud sügisel Vanemuise teatrisse muusikali „Hüljatud“ ettelaulmisele kihutas, pidi ta välja mõtlema, millisele osale ta seekord panustab. Tudeng Enjolras' roll, mida ta on mänginud kolmes lavastuses, teda enam ei köitnud. „Pealegi anti mulle mõista, et Enjolras' jaoks olen ma liiga vana, ja see on tõsi,“ naerab ta. „Ning ega sellest mul kahju ka ei olnud!“

„Küsimus oli, millele kandideerida,“ meenutab Lauri (40) toonast peavalu. „Mulle öeldi juba enne casting'ut, et avantüristist kõrtsmiku Thenardier' rollile võeti osatäitjad majasiseselt ja sellele rollile kandideerida polnud võimalikki.“ Et kohad olid täis, polnud abi ka sõprusest lavastajaga. „Tegelikult on see äge, et Samuel on professionaalne lavastaja ja otsuseid ta tutvuse pinnalt ei tee,“ tunnustab Lauri.