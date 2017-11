Euroopa kultuuriruumis jõudis ihuhügieen ja käimlakultuur kõrgele järjele esmalt Vanas-Roomas, kuid keskajal vajus see unustusse. Alles XVI sajandil hakati Lääne-Euroopa linnades arvukalt käimlaid rajama, kuid neid ei kasutanud sugugi kõik. Markantseim näide oli XVII sajandil rajatud Prantsuse õukonna residents Versailles’ loss, kuhu mitme tuhande inimese kohta oli ehitatud üksainus käimla. Sajandeid oli peenemal seltskonnal kombeks väljaheiteid koguda ööpottidesse, kuid maal jätkas lihtrahvas oma toiminguid endiselt vabas looduses. Esimesed vesikäimlad ehitati 18. sajandil, kuid valdavaks muutusid need alles XIX sajandil ja siiski tasapisi.

Eestlaste pikas vastumeelsuses käimlate kasutamise või hügieeni suhtes pole üldiselt midagi erakordset. Ka teiste rahvaste puhul saame käimlakultuuri massidesse jõudmisest rääkida alles XIX–X sajandil. Esirinnas me muidugi pole ning lõpuks tuli eestlasel oma ihuhädasid käimlas õiendama hakata võimude sunnil ja n-ö linnakommete maale levimise tõttu.

Samu arengutendentse võime täheldada ka Eestis. Juba XVII sajandist pärit sõnaraamatust leiame eestikeelse sõna peltick, kuid andmed ütlevad, et käimlaid hakkas eesti talupoeg ehitama tunduvalt hiljem ja regulaarselt kasutama veelgi hiljem. Tinglikult oli käimlaehituses murdepunktiks Saksa okupatsioonivõimude käsk 1918. aastast rajada iga talu juurde kemmerg (tuleneb baltisaksa sõnast Kämmerchen, mis tähendabki käimlat).

Maailmasõdade vahelises Eestis suhtuti käimlate kasutamisse väga tõsiselt, kuid maarahva hulgas olid need visad levima. Veel nõukogude ajastki on teateid loomulike vajaduste rahuldamisest põllul, rohtaias või metsatukas. Üldiselt on eestlaste käimlakultuuri juurdumine seotud 1920.–1930. aastatel üles kasvanud uue põlvkonnaga, kes meile nüüd nii loomuliku kombe omaks võttis ja valdavaks muutis.